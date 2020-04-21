Екатерина Гордон оригинально отреагировала на сравнение себя Андреем Разиным с “самой опасной бабой”

21.04.2020, 19:53, Разное

Известная телеведущая и юрист Екатерина Гордон недавно подверглась в соцсетях сравнению продюсером Андреем Разиным с “опасной бабой”. Знаменитость отреагировала на обвинительный спич экс-лидера “Ласкового мая” весьма оригинальным способом.

Вопреки логике, в интервью журналистам издания Teleprogramma.pro популярная ведущая не стала сыпать ответные обвинения в адрес эпатажного продюсера. “Я даже не знаю, кто это”, – иронически парировала колкость музыканта Гордон. Она заявила, что никогда не пересекалась в жизни с Андреем Разиным, поэтому даже не считает необходимым давать какие-то существенные комментарии. Впрочем, юрист отметила, являясь публичным человеком, нередко становится объектом каких-либо недовольных тирад со стороны разных персон, в том числе – медийных. В то же время, находится и немало людей, награждающих её благодарными словами. Слуга Фемиды подчеркнула, ославивший её продюсер не интересен ей, а потому она даже не планирует углубляться в изучение его слов. “Ну написал и написал. Мне все равно, что он считает”, – резюмировала свои откровения Гордон.

Поводом для блиц-интервью интернет-издания послужила недавняя публикация Андрея Разина в своем микроблоге Instagram. В ней знаменитость обвинил Екатерину Гордон в безудержном стремлении к разрушению мужских судеб, в том числе – и их семейных отношений. “Самая опасная баба для всех мужиков в России, особенно – успешных”, – так охарактеризовал Разин звездного юриста.