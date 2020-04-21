Опытные кулинары назвали частые ошибки при варке макарон

21.04.2020, 19:53, Разное

Следование некоторым традициям при варке макарон может привести к нежелательным последствиям. Об этом предупреждают опытные кулинары, называя наиболее частые ошибки.

Прежде всего, это относится к нерациональному использованию масла, которое рекомендуется добавлять в воду для предотвращения слипания продукта. Гораздо проще хотя бы раз аккуратно перемешать макароны в процессе приготовления. А недешевое масло оливы использовать для соуса. Кстати, добавляют его не в тарелку, а тщательно размешивают в самой кастрюле. Чем однороднее будет выглядеть блюдо, тем ближе оно к своему названию — паста.

Следует также отказаться от привычки ломать спагетти перед погружением в кипящую воду. Мелкие кусочки прекрасно получаются после отваривания обычной вермишели. А в данном случае поможет простое решение: нижние концы погружаются в воду, и, постепенно размягчаясь, они увлекают за собой верхнюю часть, особенно если их немного подтолкнуть. Это происходит независимо от того, каких размеров кастрюля стоит на плите.

Профессионалы так и не установили причину, по которой некоторые промывают макаронные изделия под струей водопроводной воды. Очевидно, её просто не существует. Именно выделяющийся во время варки крахмал делает блюдо однородным, густым и вкусным. Достаточно сложно переварить или недоварить макароны, если следовать инструкции на упаковке и обязательно пробовать пасту. Она должна быть мягкой снаружи и немного тверже внутри.