 

Трамп анонсировал указ о приостановке иммиграции в США из-за коронавируса

21.04.2020, 19:50, Разное

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!», — сообщил он в твиттере.

Ранее администрация американского президента из-за распространения коронавируса ограничила поездки из стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Коери. На прошлой неделе Трамп объявил о поэтапном снятии карантинных мер и разрешил властям штатов самостоятельно отменять связанные с пандемией ограничения.

ША, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. В стране подтверждено более 787 тысяч случаев заражения, свыше 41 тысячи пациентов скончались.

Американский Минтруд сообщал, что за последний месяц работу в США потеряли больше 20 млн человек, заявления о получении пособия по безработице подали уже 5,2 млн граждан. После того, как на прошлой неделе некоторые штаты продлили введенные ограничения, там прошли акции протеста.

Источник: Новая газета



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