Мнение: Извинения как баг
21.04.2020, 19:49, Разное
В прошлом посте я увидела, что насчет извинений большинству так и не понятно.
Давно эту тему обсуждаем, но каждый раз как я задаю вопрос, когда извинения – не в границах, начинается.
Все воспринимают извинения как низкие поклоны и рассуждают, когда надо поклониться, а когда не обязательно.
Но извинения – это не поклоны.
Извинения приносит тот, кто нанес ущерб.
Вина – это осознание причиненного ущерба.
Вот почему к извинениям должна быть приложена компенсация, но это не самое главное.
В большинстве случаев люди извиняются, когда никакого ущерба они причинить не могли, в силу своей зависимой позиции.
Или тогда, когда они нанесли больше ущерба себе, чем другому.
В этом случае извинения – это корона Спасателя. И как всякая корона она может очень сильно раздражать.
Вы и так сделали какую-то глупость, разочаровали партнера или вызвали досаду, а тут еще ваши извинения.
Вы даете понять, что принесли ущерб другому, хотя ущерб вы принесли сами себе.
Вам не чувство вины надо испытывать, а осознавать упущенные возможности, именно это вы и должны формулировать.
Помните, мы уже говорили, что извиняться за флирт с другим или тем более за измену – увеличивать косяк?
Ущерб другому в этом случае есть, но ваш ущерб намного больше, именно это нужно показать..
Если вы пытаетесь оправдаться после измены просьбами о прощении, то вы дурак или дура.
Вы должны описать свой страх потери и свою боль из-за собственноручно разрушенного доверия к вам. А потом попросить дать вам шанс.
Нельзя в этом случае вставать сверху и просить извинения. Вы даете понять, что пострадавший в этой ситуации один – ваш партнер, и у партнера возникает желание лишить вас всего, чтобы вы поняли, кто пострадавший.
Но бестолковые люди снова и снова бубнят, что извинения надо просить, когда от человека зависишь.
Когда от человека зависишь, надо показать ему, что он сильней, а не делать вид, что вы его обидели и признаете вину.
Это выдает в вас не рыб даже, а рапанов.
Приведите ситуации, кроме упомянутых мной в прошлом посте и здесь, когда извинения:
а) в границах;
б) совсем мимо границ.
И там, где извинения не в границах, опишите, какая формулировка в границах и почему.
Только не нужно крестьянской хитрости, не надо брать приведенные мной примеры и писать полные аналогии. Берите совсем другие ситуации, шевелите мозгами, моделируйте совершенно другой контекст.
Источник: Эволюция
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