Мнение: Извинения как баг

21.04.2020, 19:49, Разное

В прошлом посте я увидела, что насчет извинений большинству так и не понятно.

Давно эту тему обсуждаем, но каждый раз как я задаю вопрос, когда извинения – не в границах, начинается.

Все воспринимают извинения как низкие поклоны и рассуждают, когда надо поклониться, а когда не обязательно.

Но извинения – это не поклоны.

Извинения приносит тот, кто нанес ущерб.

Вина – это осознание причиненного ущерба.

Вот почему к извинениям должна быть приложена компенсация, но это не самое главное.

В большинстве случаев люди извиняются, когда никакого ущерба они причинить не могли, в силу своей зависимой позиции.

Или тогда, когда они нанесли больше ущерба себе, чем другому.

В этом случае извинения – это корона Спасателя. И как всякая корона она может очень сильно раздражать.

Вы и так сделали какую-то глупость, разочаровали партнера или вызвали досаду, а тут еще ваши извинения.

Вы даете понять, что принесли ущерб другому, хотя ущерб вы принесли сами себе.

Вам не чувство вины надо испытывать, а осознавать упущенные возможности, именно это вы и должны формулировать.

Помните, мы уже говорили, что извиняться за флирт с другим или тем более за измену – увеличивать косяк?

Ущерб другому в этом случае есть, но ваш ущерб намного больше, именно это нужно показать..

Если вы пытаетесь оправдаться после измены просьбами о прощении, то вы дурак или дура.

Вы должны описать свой страх потери и свою боль из-за собственноручно разрушенного доверия к вам. А потом попросить дать вам шанс.

Нельзя в этом случае вставать сверху и просить извинения. Вы даете понять, что пострадавший в этой ситуации один – ваш партнер, и у партнера возникает желание лишить вас всего, чтобы вы поняли, кто пострадавший.

Но бестолковые люди снова и снова бубнят, что извинения надо просить, когда от человека зависишь.

Когда от человека зависишь, надо показать ему, что он сильней, а не делать вид, что вы его обидели и признаете вину.

Это выдает в вас не рыб даже, а рапанов.

Приведите ситуации, кроме упомянутых мной в прошлом посте и здесь, когда извинения:

а) в границах;

б) совсем мимо границ.

И там, где извинения не в границах, опишите, какая формулировка в границах и почему.

Только не нужно крестьянской хитрости, не надо брать приведенные мной примеры и писать полные аналогии. Берите совсем другие ситуации, шевелите мозгами, моделируйте совершенно другой контекст.