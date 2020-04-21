 

Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские

21.04.2020, 19:48, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров после получения просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал других мужчин последовать его примеру в связи с тем, что салоны красоты и парикмахерские в республике закрыты.

В понедельник на заседании оперативного штаба под руководством Кадырова, который проходил в прямом эфире в Instagram, жители Чечни попросили его открыть парикмахерские в республике. Кадыров в ответ посоветовал мужчинам побриться наголо, заявив, что это «полезно для здоровья», передает РИА «Новости».

Во вторник Кадыров продемонстрировал свою новую прическу на телеканале «Грозный».

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», – призвал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, где проходят лечение зараженные коронавирусом, и показал происходящее там на видео.



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