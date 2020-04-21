Мнение:: Протест во Владикавказе: «Долой самоизоляцию!»

21.04.2020, 19:42, Разное

Вчера во Владикавказе были протесты. Плюс-минус тысяча человек вышли на площадь перед администрацией, чтобы сказать, что им нечего жрать.

Ну, насколько такие заявления соответствуют истине — вопрос спорный, конечно. На видео я смотрела на красивых и здоровых кавказских мужчин, которые полны сил.



Глава региона Вячеслав Битаров и участники митинга против режима самоизоляции. Фото: Элина Сугарова / ТАСС

Вы знаете, как я не люблю всякие вот эти вот уличные протесты. И дело совсем не в требованиях людей — будь даже они миллион раз правы, их толпу всё равно возглавит бессовестный человек.

Поп Гапон. Ленин. Ельцин. Какой-нибудь Порошенко или вообще Навальный на Ксюшади.

Ничего не поделаешь — социальный закон природы такой: если где соберётся толпа протестующих, во главе её всегда станет очень плохой человек.

Я не возьмусь судить о протестующих во Владикавказе. Людей я понимаю — многим нечего без работы жрать. И ОМОН, вышедший разгонять парней, я тоже понимаю — нам сейчас с коронавирусом и экономикой в жопе только революции не хватает!

Однако, давайте-ка разберёмся — кто виноват, если обе стороны конфликта правы?

Разгон протестующих. Видео: Соцсети

Очевидно ведь, что людей оставили без работы и средств существования. Им жрать надо, а на работу они выйти не могут — каникулы ведь у нас!

Но и власть не может допустить, чтобы резко все заболели — наше чахлое здравоохранение просто не выдержит резкий всплеск больных, и люди умрут.

«Толпа бездельников. Давай-давай, разгоняйте их!» Какая-то женщина (предположительно работница республиканской администрации) комментирует силовую операцию. Видео: Соцсети

Я напомню вам, что говорила всего несколько дней назад — полумеры лишь усугубляют кризис.

Мы могли бы жёстко перекрыть в феврале все границы — эпидемии бы не было. Мы могли бы, вместо каникул, отсидеться по домам две недели — эпидемию бы загасили в зародыше.

Но вместо действенных мер — полумеры. Не карантин, не ЧС, а не пойми, что творится. Вирус гуляет, люди — дома. Кругом эпидемия, а жрать стало нечего.

И что, кто-то в такой ситуации наивно надеялся, что голодные не выйдут на площадь протестовать? Что недовольством толпы не воспользуется очередной проходимец и сволочь, который поведёт нищих парней на гвардейцев?

Пару недель назад я говорила, что бардак вполне может закончиться революцией, когда люди увидят, что эпидемия никуда не делась, а их экономическое положение не позволяет больше купить им хлеба.

Есть три варианта поведения в любой критической ситуации. Самый лучший — непропорционально жёстко на всё реагировать. Тебя задели плечом, а ты разбила морду лопатой — это самое лучшее, потому что тебя больше никто не тронет.

Вариант чуть хуже — ничего не делать. Тебя толкнут, а ты упала. Но худший вариант — это полумеры, когда ты вроде что-то невнятно ответила, за что ещё сильнее огребла по щам.

Вот мы с каникулами имеем как раз полумеры. Худший из трёх вариант поведения в критической ситуации. И эпидемии каникулы — как слону дробинка, и людям изоляция уже стала невмоготу, потому что им нужно на что-то жить.

Кто-то скажет теперь, что я была неправа, когда требовала жести от власти?