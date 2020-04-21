 

Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI

21.04.2020, 19:41, Новости дня

Министр энергетики Александр Новак заявил, что падение цен на фьючерсы нефти марки WTI связано с действиями спекулянтов.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», – отметил он, сообщает ТАСС.

Глава Минэнерго призвал «не драматизировать ситуацию». По его словам, важно понимать, что это «бумажный рынок, а не торговля физической нефтью», передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что давление на рынок нефти будет сохраняться до начала соглашения ОПЕК+ в мае, после которого начнется снижение добычи нефти странами вне соглашения и облегчения ограничений.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», – сказал он.

Новак заверил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией на нефтяном рынке, и имеют все возможности для реагирования.

«Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», – добавил Новак.

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Беспорядки в Новых Санжарах. Полиция расследует восемь уголовных производств

25.02 / Спектакль с участием российского актера отменен в Харькове

17.02 / На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар

19.02 / Угон детьми двух Lamborghini Urus закончился их столкновением

27.02 / Смартфон Vivo Z6 получил компактную селфи-камеру

12.04 / “Боруссия” готова предложить 40 млн евро “Валенсии” за Торреса

15.02 / Норвежские власти отказались от предложения Лаврова

21.04 / Гендиректор ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди

11.02 / ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

02.04 / Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию из-за коронавируса у одного из врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска