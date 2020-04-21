ВОЗ предостерегает против чересчур поспешного ослабления карантинных мер

21.04.2020, 19:36, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения во вторник предупредил, что, если слишком поспешно снять ограничения, введенные с целью сдержать распространение коронавируса, то существует риск новой волны заболевания.

«Сейчас не время для послаблений. Вместо этого нужно готовиться к новому образу жизни в обозримом будущем», – подчеркнул в ходе телеконференции с журналистами региональный директор ВОЗ по Западно-Тихоокеанскому региону доктор Такеши Касаи.

Все больше государств по всему миру обдумывает то, когда и как смягчать меры, введенные с целью сдержать пандемию и существенно нарушившие привычный уклад жизни.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в «Фейсбуке», что его правительство анонсирует планы «постепенного и безопасного» открытия страны к концу недели после консультаций с экспертами. По его прогнозам, реализация плана начнется с 4 мая. Как отметил Конте, хотя ему хотелось бы открыть все сразу, такой шаг был бы безответственным и свел бы на нет все приложенные усилия.

Британский парламент постепенно возвращается к работе после необычно долгих каникул. Во вторник парламентарии проведут заседание, соблюдая рекомендации по социальному дистанцированию, чтобы проголосовать о том, следует ли проводить заседания в Палате общин в присутствии лишь 50 человек, в то время как остальные 600 будут участвовать в формате видеоконференции.

Правительство Индонезии во вторник объявило о запрете на традиционные поездки домой по случаю окончания Рамадана, который начнется на этой неделе.

Власти Германии отменили пивной фестиваль «Октоберфест», на которые ежегодно съезжаются 2 миллиона посетителей.

Тем временем в Южной Корее, где жизнь постепенно возвращается в нормальное русло, возобновляются матчи профессиональной баскетбольной лиги, однако они пройдут без зрителей.