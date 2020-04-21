Сенатский комитет: российское вмешательство в выборы носило беспрецедентный характер

21.04.2020, 19:35, Новости дня

Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер представили новый доклад, посвященный выводам разведки по поводу российского вмешательства в выборы.

Доклад посвящен источникам, методикам и аналитической работе, на которых основана представленная в 2017 году оценка разведсообщества (Intelligence Community Assessment, ICA) о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Это четвертый и предпоследний доклад комитета, посвященный данной проблеме.

Как отметил Берр, при изучении выводов разведки комитет ставил перед собой два ключевых вопроса: соответствовал ли конечный продукт изначальной задаче, поставленной президентом, и подтверждается ли анализ представленными разведданными. По его словам, члены комитета сочли, что представленная разведсообществом оценка отвечает обоим критериям.

«Комитет не увидел причин оспаривать выводы разведсообщества», – говорится в заявлении Берра.

Он добавил, что один из самых важных выводов разведки заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как «новая норма», что подтверждается событиями последних трех лет. «С учетом приближения президентских выборов 2020 года как никогда важно сохранять бдительность в отношении угрозы вмешательства со стороны враждебных иностранных сил», – подчеркнул он.

«Определенно нет причин сомневаться в том, что успех России в 2016 году побуждает ее попробовать снова в 2020 году, и мы не должны оказаться неподготовленными», – отметил Уорнер.

Авторы доклада сочли, что разведка представила связные и убедительные доказательства попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года, и что все аналитические выводы подкреплены разведданными из различных источников и отражают применение надлежащих методик. Беседы с теми, кто участвовал в подготовке анализа, подтвердили, что на его авторов не оказывалось политического давления с целью добиться определенных выводов.

Как отмечают члены комитета, хотя в ICA не включена информация из так называемого досье Кристофера Стила, в приложении содержится пересказ данного материала. Досье будет более подробно обсуждаться в пятом, заключительном докладе комитета.

Комитет отмечает четкий аргумент разведки о том, что масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер, хотя в ICA нет подробного отчета о попытках вмешательства в выборы 2008 и 2012 гг.

Авторы доклада отмечают, что в ICA нет рекомендаций относительно противодействия российскому вмешательству в будущем, что являлось осознанным шагом, поскольку роль разведсообщества – предоставлять аналитический обзор и предупреждения, а не формировать политику.

Комитет счел, что разведсообщество могло бы дать более комплексную оценку роли российской пропаганды с использованием государственных платформ, таких как RT и Sputnik.