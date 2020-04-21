 

Индекс свободы прессы – 2020: журналистику ждет поворотное десятилетие

21.04.2020, 19:35, Новости дня

Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный «Индекс свободы прессы». Доклад, охватывающий 180 стран мира, свидетельствует, что предстоящее десятилетие станет поворотным моментом в истории журналистики в силу наблюдаемых кризисов в сфере геополитики, демократии, экономики и технологий, а также кризиса доверия. Пандемия коронавируса подчеркнула и усилила многие проблемы, которые угрожают праву на независимую, разнообразную и надежную информацию.

На опубликованной авторами доклада карте черным цветом обозначены страны, где ситуация «очень серьезна», красный означает «сложную ситуацию», оранжевый – «проблематичную ситуацию», желтый – «удовлетворительную», серый – «хорошую».

В докладе отмечается четкая корреляция между подавлением свободы СМИ на фоне коронавируса и местом страны в рейтинге. Такие страны, как Китай (177-е место) и Иран (173-е место), жестко цензурируют освещение ситуации с пандемией.

В 2020 году рейтинг четвертый год подряд возглавила Норвегия, на втором месте – Финляндия, на третьем – Дания. Последнее место вместо Туркменистана теперь занимает опустившаяся на один пункт Северная Корея.

Европа остается континентом с самыми благоприятными условиями в плане свободы прессы, несмотря на репрессивную политику ряда стран ЕС и Балкан. Следом за ней – Северная, Центральная и Южная Америка, несмотря на то, что ряд крупнейших стран региона, в том числе США и Бразилия, становятся яркими примерами враждебного отношения к СМИ.

Россия занимает в списке 149-е место и, по словам авторов доклада, задействует все более высокотехнологичные ресурсы для контроля над распространением информации в Интернете, а также ведет агрессивные дезинформационные кампании в соцсетях.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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