НГ опубликовала новые подробности расправы россиян над пленным в Сирии и назвала имя одного из предполагаемых убийц

21.04.2020, 19:34, Новости дня

“Новая газета” 21 апреля опубликовала несколько новых видео и фотографий с места убийства и пыток гражданина Сирии. Издание утверждает, что жестокую расправу в 2017 году совершили бойцы из “ЧВК Вагнера”.

На новых видеозаписях пыток показано, как пленному мужчине взрывают в паху запал от ручной гранаты, а затем расстреливают из автомата и бьют кувалдой по ногам.

Голову мужчины наемники не тронули, так как потом, для устрашения, ее повесили на заборе газоперерабатывающего завода Аш-Шаер в Сирии. Журналисты нашли несколько фотографий, на которых это запечатлено. С помощью Google Earth они определили точное место, где было совершено убийство.

Также журналисты издания назвали полное имя одного из мужчин, совершивших экзекуцию. По данным “Новой Газеты”, им оказался Станислав Евгеньевич Дычко, бывший сотрудник ставропольской полиции 1990 года рождения. Ранее он проходил в материалах как “Станислав Д”.

“В группе Вагнера Дычко числится с февраля 2016 года, сразу после увольнения из МВД. Насколько нам известно, Дычко сегодня жив и здоров, ни от кого не прячется и никем не разыскивается, а Следственному комитету он не интересен”, – рассказали журналисты. Они также подчеркнули, что материалы об убийстве, которые имеются в распоряжении “Новой газеты”, никто из российских следователей до сих пор не запрашивал.

В ноябре 2019 года “Новая газета” призвала СК РФ начать расследование жестокого убийства человека, совершенного примерно в 2017 году в Сирии. На опубликованных тогда видео, по версии журналистов, бойцы из “ЧВК Вагнера” убили пленного, а затем расчленили его тело. Позже арабские СМИ, сообщили, что погибшим от рук наемников оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, который дезертировал из армии Башара Асада.

Тогда СМИ опознали двоих наемников – Станислава Д. и некоего Руслана из Брянска. Журналисты “Фонтанки” утверждали, что Руслану, который якобы отрезал голову убитому сирийцу и снимал дальнейшее сожжение тела, 39 лет, он бывший военный, участвовавший в боевых действиях в Чечне. После случившегося, по информации издания, он занялся воспитанием молодежи в духе патриотизма.

Присутствие подразделения “ЧВК Вагнера” в месторождении Аш-Шаер в 2017 году подтвердилось протоколом согласований между Сирийской государственной генеральной нефтяной корпорацией и российской компанией “Евро Полис”, согласно которому наемники должны были уничтожить в этой местности боевиков террористической группировки “Исламское государство”.

В Кремле опубликованные кадры жестокого убийства признали шокирующими, отметив, что следственные органы России могут начать расследование, если посчитают это необходимым.

“Это, действительно, шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются. Всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам”, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.