Портной королевы Елизаветы II займется созданием формы для британских врачей

21.04.2020, 19:31, Разное

На новую реальность, в которой во всем мире бушует COVID-19 и главными героями дня стали врачи и медсестры, – знаменитости, дизайнеры и представители различных монархий реагируют по-разному. Кто-то делает крупные пожертвования больницам и госпиталям, кто-то – как певица Рита Ора – записывается волонтером для помощи врачам, а кто-то использует собственное мастерство для добрых дел. К числу последних можно отнести Стюарта Парвина, в творениях которого королева Елизавета II ходит уже который год. Пока Ее Королевское Величество, как и прочие представители британской монархии, находится на карантине, поставлять двору наряды для очередного выхода Стюарту не нужно. Но дизайнер и без этого нашел, чем заняться – теперь он шьет фирменные робы и штаны для врачей британской Национальной службы здравоохранения.

Из Instagram Парвина

О перепрофилировании своего ателье сообщил сам Парвин, выложив в Instagram снимок со своим новым проектом. И написал:

Наша первая партия медицинских роб уже готова. Совсем скоро их отправят в больницу. Если вы поставляете текстиль и хотите отдать нам ткань даром, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо всем, кто помогал. А также огромное спасибо тем, кто рискует своим здоровьем и неустанно трудится для того, чтобы заботиться и защищать всех нас.

На ткань для пошива роб дизайнер не тратился – текстиль он получил в подарок от дружественного магазина, сотрудники которого также заинтересованы в помощи врачам. Для тех же подписчиков, которые хотят посильно помочь в борьбе с коронавирусом, Парвин оставил адреса нескольких фондов, в которые можно направить свои пожертвования.

Елизавета II в пальто авторства Стюарта ПарвинаСтюарт сотрудничает с королевой Елизаветой II больше 10 лет, а если точнее – с 2007 года. Ее Величество не раз посещала важные мероприятия в творениях Парвина. Он также стал автором свадебного платья дочери принцессы Анны Зары Филиппс, когда та в 2011 году выходила замуж за Майка Тинделла. Парвин не раз давал интервью прессе о своем сотрудничестве с королевской семьей, где пролил свет на некоторые детали гардероба Елизаветы II. Так, Парвин рассказал, что все наряды королевы подчинены строгой системе, согласно которой она не должна встретиться с одним и тем же человеком в одном и том же наряде два раза.

У каждого предмета одежды есть свое имя, затем они создают каталог и отмечают, когда и где королева надевала тот или иной наряд. И именно поэтому люди думают, что королева часто надевает наряды по одному разу – просто ее команда тщательно следит за тем, чтобы не было явных повторов.

Стюарт Парвин на получении Королевского Викторианского ордена, март 2016 года