 

Москвичей с симптомами ОРВИ отправили соблюдать режим самоизоляции

21.04.2020, 19:31, Разное

Ситуация с распространением коронавируса в Москве потребовала принятия новых решительных мер по борьбе с пандемией. Теперь жителям столицы с симптомами ОРВИ необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным ТВ Центра, требование распространяется даже на тех людей, у которых нет подозрений на коронавирус. В случае недобросовестного исполнения указаний к нарушителям будут применены санкции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / В Москве почти 50% новых зараженных COVID-19 составляют лица моложе 45 лет

02.02 / Ученые выяснили, что фобии передаются по наследству

23.02 / Дженнифер Лопес показала раритетное фото детей в честь их дня рождения

15.04 / Побег из Северной Кореи

03.04 / Регина Дубовицкая остерегается подхватить коронавирус из-за возраста

11.03 / Мнение: Мастер каратэ – бандюга – урка – педофил – и это всё один человек

20.03 / Кардиологи назвали продукты, предотвращающие мерцательную аритмию

03.04 / Представлены правила сохранения фигуры на удаленной работе

09.03 / Учёные: Звезда Бетельгейзе не взрывается, а просто «чихнула»

23.03 / Эксперты назвали простые правила для улучшения качества воздуха в доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска