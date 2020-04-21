Москвичей с симптомами ОРВИ отправили соблюдать режим самоизоляции
21.04.2020, 19:31, Разное
Ситуация с распространением коронавируса в Москве потребовала принятия новых решительных мер по борьбе с пандемией. Теперь жителям столицы с симптомами ОРВИ необходимо соблюдать режим самоизоляции.
По данным ТВ Центра, требование распространяется даже на тех людей, у которых нет подозрений на коронавирус. В случае недобросовестного исполнения указаний к нарушителям будут применены санкции.
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