Москвичей с симптомами ОРВИ отправили соблюдать режим самоизоляции

21.04.2020, 19:31, Разное

Ситуация с распространением коронавируса в Москве потребовала принятия новых решительных мер по борьбе с пандемией. Теперь жителям столицы с симптомами ОРВИ необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным ТВ Центра, требование распространяется даже на тех людей, у которых нет подозрений на коронавирус. В случае недобросовестного исполнения указаний к нарушителям будут применены санкции.