 

О здоровье можно забыть: раскрыт вред от самоизоляции из-за коронавируса

21.04.2020, 19:31, Разное

Для нормального времяпрепровождения в домашних условиях нужны деньги, самодисциплина, терпение и оптимизм, отметил эксперт. “От коронавируса можно помереть? В принципе, да. А от инфаркта? Гиподинамии? От телевизора, который, зараза, нагнетает и нагнетает?” – написал Сатановский в своем телеграм-канале.

По его словам, минус самоизоляции в отсутствии личного пространства, ведь от родственников под одной крышей никуда не деться. Ситуация усугубляется, если семьи живут в однокомнатной квартире или коммуналке, отметил Сатановский.

О здоровом образе жизни россиянам в период самоизоляции тоже позаботиться трудно – в обычную квартиру тренажер не влезет, считает политолог. Конечно. заниматься спортом можно заняться и без тренажеров, но многие ли будут это делать, задается Сатановский риторическим вопросом.

По его мнению, большинство россиян во время изоляции из-за коронавируса проводит время на кухне и “мечтает пить-закусить”. “Так что насчет здоровья нации, о нем можно забыть”, – резюмировал эксперт.

Как писали “Дни.ру”, ограничительные меры в России из-за коронавируса могут продлить до конца майских праздников или середины следующего месяца. При неблагоприятном сценарии – до начала июня.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 52 тысячи человек. За последние сутки выявлено более 5,6 тысячи новых случаев.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 10:39 PDT



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