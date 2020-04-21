Министры ОПЕК обсудили «драматичную ситуацию» на рынке нефти

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21.04.2020, 19:30, Новости дня

Несколько министров стран ОПЕК провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили события на рынке нефти.

«Несколько министров ОПЕК и не-ОПЕК, подписавшие декларацию о сотрудничестве (соглашение ОПЕК+), провели неформальную телеконференцию, чтобы коллективно обсудить текущую драматическую ситуацию на рынке нефти», – сообщила организация в соцсетях, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.



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