Курс евро на бирже превысил 84 рубля

21.04.2020, 19:30, Разное

Торги на московской бирже завершились снижением национальной валюты по отношению к резервным платёжным денежным единицам. 21 апреля корс евро превысил 84 рубля.

В настоящий момент нефтяной рынок продолжает пребывать в состоянии кризиса, который уже по своим значениям достигает цифр, зафиксированных 18 лет назад. Нефтяные производители уже начали продавать сырьё себе в убыток. Данная динамика находит отражение на котировках стоимости продукции, которая в течение двух ближайших месяцев, судя по биржевым показателям, не сможет показать уверенного роста. На это также влияют два дополнительных фактора. Первый – это переизбыток нефти в хранилищах США, вторым является мировая эпидемия коронавируса, которая спровоцировала падение спроса на нефтепродукты всех марок из-за приостановки производства.

Курсы валют тех стран, где в экономике велика доля прибыли от нефтяной торговли, также начали проседать. В РФ 21 апреля евро, с учётом дальнейшего рыночного влияния, превысил отметку 84,09 рубля. Лишь 2 числа текущего месяца этот показатель был выше на 9 копеек. В целом же европейская платёжная единицы стала дороже на 2 рубля. Доллар США также увеличивается в стоимости, поднявшись до 77,33 рублей.