Обнаружены глубоководные микробы, которые питаются этаном

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21.04.2020, 19:25, Новости дня

Ученые обнаружили у берегов Калифорнии уникальные микробы, которые питаются молекулами этана из подводных геотермальных источников, которые находятся рядом.

Специалисты обнаружили, что глубоководные микробы, которые получили название Ethanoperedens thermophilum, питаются этаном. Во время анализа было выявлено, что данные микроорганизмы лучше приживаются в горячей воде. Также они могут быть использованы в качестве дополнительного источника пищи соли серной кислоты. Кроме этого ученые заметили еще одну особенность. Цепочка генов, отвечающая за разложение этана, работает в две стороны, а ферменты, чьим производством она управляет, могут собирать и разрушать молекулы этого газа.

По словам ученых, изучение таких микробов поможет повысить эффективность переработки природного газа.



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