 

Из риса и зеленого чая ученые разработали противовирусное средство

21.04.2020, 19:25, Новости дня

Ученые из Сибири смогли создать композит из зеленого чая и рисовой шелухи, который обладает противовирусной активностью.

Специалисты создавали этот препарат в качестве кормовой добавки для животных и ростостимулирующего средства для растений. Через некоторое время исследования показали, что препарат отличается активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.

Исследователям удалось получить данный композит на основе взаимодействия катехинов зеленого чая и диоксида кремния, который содержится в шелухе риса. В специальных условиях ученые подвергают твердое растительное сырье механической обработке. Это приводит к тому, что клетки зеленого чая разрушаются, а катехины, которые попадают на поверхность диоксида кремния, вызывают химическую реакцию с образованием поверхностных комплексов.



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