Суточная смертность от COVID-19 в Великобритании почти удвоилась

21.04.2020, 19:10, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 823 человека, тогда как накануне показатель суточной смертности составил 449. Такие данные приводит в Twitter министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Общее количество умерших с начала вспышки составило 17 337.

В течение последних 24 часов количество новых случаев инфицирования составило 4301 (-375 по сравнению со вчерашним днем). Всего в стране, по уточненным данным, заразилось 129 044 человека.

Министерство не приводит объяснений резкого скачка смертности.

As of 9am 21 April, 535,342 tests have concluded, with 18,206 tests on 20 April.

397,670 people have been tested of which 129,044 tested positive.

As of 5pm on 20 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 17,337 have sadly died. pic.twitter.com/rLnm7MWxEw

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 21, 2020

Британия занимает шестое место в мире по общему числу инфицированных и пятое – по числу жертв эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,5 млн, из них 171,8 тыс. умерли, почти 660 тыс. выздоровели.