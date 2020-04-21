 

УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям доиграть чемпионаты и розыгрыши кубков

21.04.2020, 19:10, Новости дня

Европейский футбольный союз (УЕФА) “настоятельно рекомендовал” национальным ассоциациям довести до конца соревнования этого сезона в высших дивизионах, а также розыгрыши кубков. Об этом сообщает официальный сайт организации по итогам видеоконференции с участием представителей 55 ассоциаций, входящих в УЕФА.

“Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования в высших дивизионах и кубках, хотя могут быть и особые случаи. Понимая это, УЕФА разрабатывает принципы участия в еврокубковых соревнованиях, чтобы помочь странам, в которых турниры все же будут отменены”, – сказано в сообщении.

УЕФА намерен объявить решение по этим вопросам 23 апреля после заседания исполнительного комитета организации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 21 апреля общее число зараженных в мире превысило 2,5 млн тыс., более 171 тыс. человек скончались, 659 тыс. выздоровели.

Из-за пандемии все национальные чемпионаты в Европе (за исключением чемпионата Беларуси) и еврокубковые турниры приостановлены, УЕФА также перенес на 2021 год чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом этого года.

В середине марта Европейский футбольный союз рекомендовал национальным ассоциациям завершить турниры до 30 июня. Соревнования, отмечали в УЕФА, могут быть возобновлены, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится и если это будет “уместным и достаточно разумным”.



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