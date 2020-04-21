 

Пираты захватили украинца возле берегов Бенина

21.04.2020, 19:10, Новости дня

Пираты захватили гражданина Украины недалеко от берегов Бенина. Об этом “Укрінформу” сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Захваченный украинец является членом экипажа судна Tommi Ritscher, на которое напали пираты. Оператор судна – Transeste Schiffahrt Gmbh из Германии.

Информацию о нападении на судно, которое ходит под флагом Португалии, 20 апреля получило посольство Украины в Германии.

“По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – члена экипажа судна”, – отметил Погорельцев.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. В то же время посольство Украины в Нигерии, отвечающие и за связи с Бенином, обратилось к компетентным органам этой страны с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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