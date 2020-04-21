Ольга Прокофьева: «Анастасии Заворотнюк очень повезло»

21.04.2020, 19:09, Разное

Российская актриса Ольга Прокофьева впервые высказалась о нынешнем состоянии своей коллеги Анастасии Заворотнюк. Она считает, что знаменитости сильно повезло.

Звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева и Борис Смолкин стали участниками передачи «Судьба человека», где рассказали о себе. Смолкин и Прокофьева опровергли слухи о якобы возникшем между ними любовном романе в период съемок знаменитого кинопроекта, а потом они рассказали о коллеге по сериалу Анастасии Заворотнюк, которая находится в больнице и лечится от опасного заболевания.

Ольга Прокофьева считает, исполнительнице роли Виктории Прудковской очень повезло, так как у нее хорошая семья, поэтому с актрисой все будет хорошо. Артистка отметила, на экране их персонажи не отличались проявлением любви друг к другу, но в реальной жизни все обстояло по-другому: они с Заворотнюк дружили и тепло общались. Ольга Прокофьева поддерживала семью коллеги и прежде, в частности, она никому ничего не говорила об ее самочувствии и диагнозе. Также звезда просила общественность оставить их в покое, не донимая расспросами.

Также Ольга Прокофьева пояснила о последних днях Любови Полищук, умершей в 2006 году от саркомы, но продолжавшей сниматься в «Моей прекрасной няне». Уже тогда легендарная актриса была тяжело больна. При создании эпизода со свадьбой Прудковской и Шаталина Полищук попросила создателей разрешения сидеть, а не вставать на съемках. Чтобы в последний раз предстать перед зрителями, ей пришлось отпрашиваться у врачей в клинике.

Ранее стало известно об улучшении здоровья Анастасии Заворотнюк, и медики продолжили заниматься ее лечением. Супруг актрисы Петр Чернышов поселился возле больницы и постоянно навещает жену, а также сопровождает ее к хирургам и на химиотерапию.