 

Моддер перенес Super Mario Odyssey на консоль Nintendo 64

21.04.2020, 19:09, Разное

В 2017 году многие пользователи приобрели консоль Nintendo Switch ради Super Mario Odyssey. Ныне оценить игру можно на Nintendo 64 благодаря моддеру, воспроизведшему локацию проекта в Mario 64.
На просторах видеохостинга YouTube появился демо-ролик демейка игры от блогера Kaze Emanuar. Данная вариация получила наименование Super Mario Odyssey 64, в которой пользователь может выполнить несколько миссий проекта 2017 года производства. Чтобы это стало возможно, моддер выполнил адаптацию механической составляющей управления иными персонажами при помощи Кэппи – коллеги Марио и его головного убора. Также возможно загрузить игру полностью бесплатно с использованием эмулятора Nintendo 64.

Оригинальная модификация платформера увидела свет три года назад и вызвала только одобрение со стороны геймеров и различных критиков. Super Mario Odyssey 64 попала в первую «двадцатку» на платформе Metacritic. Предшественник игрового проекта вышел в 1996 году.



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