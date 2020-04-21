В Германии задумались о покупке 138 новых истребителей

21.04.2020, 19:08, Новости дня

Минобороны ФРГ предложило закупить 93 европейских истребителя Eurofighter и 45 американских F-18, пишут СМИ.

О закупке этих самолетов говорится в официальном письме главы ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр представителям парламента, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Эти истребители могут заменить устаревающие Tornado.

Сроки предполагаемых контрактов и стоимость не раскрываются, решение о закупке будет принимать Бундестаг.

На данный момент у Германии есть 226 истребителей, среди них –141 Eurofighter и 85 Tornado.

Отмечается, что по поводу закупки истребителей у США скептически настроена Социал-демократическая партия Германии, входящая в правящую коалицию.

Партии из американских истребителей, о которых идет речь, относятся к модификации Super Hornet, пишут СМИ. Они могут нести атомные боеголовки, размещенные на немецком полигоне у населенного пункта Брюхель.

В октябре 2019 года сообщалось, что Военно-воздушные силы Германии приняли участие в секретных учениях НАТО, предполагающих сценарий начала ядерной войны.