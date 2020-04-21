Медики сообщили о депрессии у Надежды Бабкиной

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21.04.2020, 19:08, Новости дня

В состоянии здоровья певицы Надежды Бабкиной наметилась положительная динамика, однако у нее несколько заторможенный уровень сознания и депрессия, сообщают СМИ со ссылкой на медиков.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло – жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» – отключили от ИВЛ – уже большая победа!» – приводит слова медиков «СтарХит».

Отмечается, что Бабкиной продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию. Несколько раз препараты уже меняли. Также врачи обеспокоены тахиаритмией, в связи с чем они внимательно следят за показаниями сердца Бабкиной.

С аппарата ИВЛ артистку сняли, она дышит сама, через специальную трубку, вставленную в шею. Питание вводится через зонд.

Площадь поражения легких уменьшается очень медленно, но есть минимальная положительная динамика. Температура в пределах 36-37 градусов, все команды медработников Бабкина выполняет.

Ранее сообщалось, что состояние Надежды Бабкиной улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске на прошлой неделе.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому.



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