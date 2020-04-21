В Лихтенштейне определять COVID-19 попробуют браслетами для зачатия

21.04.2020, 19:06, Новости дня

В "Прямом эфире" продолжают обсуждать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников, который накануне узнал, что, оказывается, уже переболел им, в очередной раз напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции, поскольку люди сами могут не знать, что больны и представляют угрозу для других.

О своем опыте в противостоянии этой болезни рассказала в студии и журналист Елена Эпади. КТ дважды показывала у нее пневмонию, а тесты на коронавирус дважды были отрицательными. Сейчас Елена хочет сдать тест в третий раз.

Доктор Мясников, комментируя это, говорит, что "материал может быть не совсем точным, и нужно тщательнее брать анализ". "Все очень зависит от техники взятия мазка", – пояснил он.

Также в программе не смогли обойти вниманием вопиющий случай в Кирово-Чепецке. Там пьяные мужчины избили фельдшера скорой Игоря Кайсина, который приехал к одному из местных жителей взять тест на коронавирус.

Напавшие на медика требовали, чтобы он рассказал, к кому именно приезжал. Фельдшер отказался – и его начали бить.

Сейчас Кайсин сейчас находится в больнице, у него черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы, а в отношении напавших на него братьев заведено уголовное дело.

Как комментируют эту резонансную историю профессор Анатолий Кучерена и доктор Мясников?

Правда ли, что в Лихтенштейне для предотвращения второй волны эпидемии коронавируса начинают тестировать браслеты, которые раньше использовались для определения лучшего дня зачатия у женщин?

Может ли коронавирус передаваться через воду? Появятся ли в мире иммунные паспорта? И как отмечает свой 94-й день рождения в условиях пандемии королева Великобритании Елизавета II?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".