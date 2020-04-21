В Крыму задержали мужчину, продающего поддельные спецпропуска
21.04.2020, 19:06, Новости дня
В Ялте сотрудники полиции задержали подозреваемого в продаже поддельных пропусков, позволяющих свободно перемещаться по Крыму. Против сорокалетнего крымчанина возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве, передает служба информации "Вести.Севастополь".
Ранее в полицеские получили информацию о том, что в одном из мессенджеров он за 3 тысячи рублей предлагал двум жителям Ялты приобрести поддельные разрешительные документы. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время передачи потерпевшему недействительного пропуска. В этот же день оперативники установили еще один факт мошенничества, сообщают представители пресс-службы МВД по Республике Крым.
Как выяснилось, мужчина ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. Он полностью признал свою вину. Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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ГТРК "Севастополь"
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