 

Девятиклассники будут сдавать ОГЭ-2020 в своих школах

21.04.2020, 19:06, Новости дня

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников будет организован из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в тех же школах, где сдающие экзамен школьники учились. Такое решение приняло российское Минпросвещения. Обычно участвующие в государственной итоговой аттестации для девятых классов школьники сдают экзамен в соседних с родной школах.

ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля 2020 года, напоминает ТАСС. При этом порядок проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников пока не меняется.

В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что в российских регионах в 2020 году могут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках утвержденного для сдачи ОГЭ периода.

В 2020 году основные госэкзамены по предметам по выбору проводиться не будут.



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