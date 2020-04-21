Мнение: Виртуальные прогульщики, лето без туризма и великая стройка коммунизма

21.04.2020, 19:04, Разное

1. Когда в начале апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей поделиться лишними ноутбуками со школьниками, так как у 17’000 детей не было возможности учиться удалённо, это вызвало волну комментариев на тему того, какая Россия «отсталая». Тем не менее, вот, что происходит сейчас в Великобритании и США:

https://habr.com/ru/news/t/496306/

Подавляющее большинство учебных заведений в США закрыто на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, и занятия в них проводятся дистанционно. Однако, по словам учителей, больше половины учеников пропускают удалённые занятия, пишет газета The New York Times.

Особенно заметно отсутствие учеников на уроках в школах, где в основном учатся дети из семей с низким уровнем дохода — у них могут попросту отсутствовать ПК и интернет. Учителя отмечают, что некоторые учащиеся и их родители полностью прекратили все контакты со школами. Это вызывает обеспокоенность среди преподавателей, поскольку из-за низкой успеваемости в школах могут объявить о проведении дополнительных занятий летом.

https://lenta.ru/news/2020/04/20/pupils/

Как минимум две трети школьников в Великобритании не явились на уроки после перехода на онлайн-обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Только 19 процентов учеников государственных начальных школ, 22 процента средних школ, 51 процент учащихся начальных классов частных школ и 57 процентов старшеклассников приняли участие в онлайн-обучении.

Несмотря на то что многие родители выкладывают фотографии детей, сидящих с ноутбуками во время учебы, у большой части школьников нет возможности участвовать в занятиях, отмечает Daily Mail. Это связано в том числе с тем, что у некоторых семей нет не только нужной техники, но даже хорошего интернет-подключения.

Министерство образования Великобритании уже пообещало раздать бесплатные ноутбуки и планшеты детям из бедных семей. Однако эти меры могут не спасти ситуацию: учителя и родители опасаются, что после отмены карантина большая часть школьников будет отставать в учебе.

Добавлю от себя, что во многих семьях у школьников нет компьютера просто потому, что взрослые не считают нужным его покупать, полагая, будто от компьютера один вред.

2. Российские туроператоры считают, что при самом позитивном варианте развития событий продажа зарубежных туров в стране сможет возобновиться лишь в июле:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9743c29a794771cb491df1

Если смотреть на ситуацию более реально, то даже если в мае-июне Россия сможет побороть первую волну эпидемии и снять часть внутренних ограничений, запрет на поездки в другие страны наверняка будет отменён одним из последних, и произойти это может заметно позже. В отдельных зарубежных государствах эпидемия, по всей вероятности, будет продолжать бушевать: государство не захочет рисковать, открывая границы раньше времени.

Это значит, что рассчитывать этим летом скорее надо на внутренний туризм. Вряд ли, конечно, он поставит в этом году рекорды за счёт замещения внешнего, но, по крайней мере, шансы на быстрое оживление этого сектора сравнительно высоки.

По оценке Ростуризма, объём недополученных турбизнесом доходов составит за ближайшие полгода порядка 1,5 триллионов рублей, причём до 1,6 миллиона человек в отрасли могут остаться без работы, а на полное восстановление сферы туризма уйдёт три года.

https://www.rbc.ru/business/15/04/2020/5e9720309a794760755b8e8e

3. Сегодня днём хранители мёртвого льва буквально вынудили меня рассказать немного о великих стройках коммунизма. Я бы хотел пореже вспоминать об этих мрачных страницах истории, но, к сожалению, культисты не дают про себя забыть. Они сначала приходят чуть ли не в каждую статью, чтобы рассказать, как хорошо жилось в Небесном СССР, а потом начинают обвинять всех, кто смеётся над их оторванными от реальности проповедями, что тем нечего ответить на правду:

https://olegmakarenko.ru/1839559.html?thread=741034439#t741051847

Так вот, по просьбе уважаемых товарищей, немного о строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Заранее предупреждаю, история неприглядная, чтение вас не обрадует. Списать всё на клевету врагов тоже не получится, так как вспоминают о строительстве не политзаключённые, а свободные участники стройки, которые работали там добровольно:

https://historical-fact.livejournal.com/102212.html

Если вкратце — управленческая импотенция большевиков и их презрение к человеческим жизням привели к большому количеству бессмысленных жертв. Комбинат был в итоге построен и здорово помог стране, в том числе в годы Войны. Тем не менее, если самим комбинатом мы имеем полное право гордиться, то вот про ход его строительства без слёз читать сложно. И в капиталистических странах, и в Российской империи аналогичного размера стройки были организованы гораздо эффективнее и гуманнее.