 

Мнение: Незаконный протест

21.04.2020, 19:01, Разное

В Кремле назвали протесты во Владикавказе "незаконными". С точки зрения фашистов партизаны, боровшиеся с оккупантами, тоже вели себя неподобающе, так что логика Кремля в данном случае ничем не отличается от логики какого-нибудь гауляйтера Коха. Вопрос о том, насколько законными являются действия самого Кремля, которые и вынудили людей выходить на улицу, в рамки этой логики не вписывается. Каким законом описывается введенное явочным порядком положение "самоизоляции", как охарактеризовать президента, бросившего страну в критической ситуации, как оценить фактическую отмену конституции и действующего законодательства, кремлевских спрашивать бессмысленно – они в этом месте начинают пространно рассказывать про "эпидемию", при том, что таковой она точно не является, но зато которая всё спишет. В том числе и их преступления.

Источник: Эль Мюрид



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