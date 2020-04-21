Эксперты рассказали, ожидать ли в России дефицита гречки

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21.04.2020, 18:53, Разное

Недавно президент Беларуси обратился к аграриям с требованием нарастить выращивание гречки, поскольку её перестали в необходимом объёме поставлять из России. Эксперты проанализировали слова главы соседнего государства, рассказав, стоит ли ожидать дефицита данного растительного продукта в торговых сетях РФ.
Александр Лукашенко выступил с заявлением, обратившись к Минсельхозпроду, потребовав начать выращивание гречки в больших объёмах. Специалисты не видят в этом практического смысла, поскольку аграрный сектор нуждается не в новых указах, а в лучшем управлении. В то же время известно, в Беларуси запасы этого продукта питания, с учётом нынешнего уровня спроса, закончатся через пять месяцев. При этом сам факт дефицита кажется невозможным, поскольку в очень немногих странах гречка пользуется популярностью. Её основными производителями и импортёрами являются Китай, РФ и Украина. Кроме того, это сырьё в случае урожая произрастает в больших количествах, нежели требует рынок, а потому его всегда можно закупить у конкурентов. Эксперты не готовы подтвердить, что эта культура недоступна в продаже, поскольку её запасы велики.

В марте в связи с единоразовым ажиотажем из российских магазинов буквально за считанные дни выкупили все запасы этой крупы, рассчитанные на 3,5 месяца, оставив склады пустыми. Такого спроса никто не ожидал, но рынок среагировал мгновенно, и продукция стала расти в цене. Тем не менее, поставщики, переведя работу в трёхсменный режим при семидневной рабочей неделе, смогли удовлетворить покупательский спрос. Планируют ли в РФ увеличить выращивание культуры в этом году, пока сказать сложно, поскольку она засеивается поздней весной.



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