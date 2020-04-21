“Заторможена и в депрессии”: Врачи рассказали о состоянии певицы Надежды Бабкиной

21.04.2020, 18:53, Разное

В настоящее время известная певица Надежда Бабкина находится на лечении в кардиореанимационном отделении одной из столичных больниц с диагнозом “двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом”. О её нынешнем состоянии рассказали лечащие врачи.

По словам медиков, сейчас звезда находится на несколько заторможенном уровне сознания. При этом её общение с окружающими происходит на языке жестов, а в целом движения являются довольно вялыми. Кроме того, артистке присуще определенное депрессивное состояние, связанное с длительным нахождением в условиях стационара. Соответственно, о скорой выписке речь пока не идет. Впрочем, по мнению докторов, отключение исполнительницы от аппарата ИВЛ, которое стало возможным совсем недавно, в её 70-летнем возрасте и учитывая сильное поражение лёгких, является “большой победой”.

Певице проводится противовирусная и антибактериальная терапия, методика осуществления которых периодически варьируется в зависимости от состояния её здоровья. Площадь поражения легких становится меньше довольно медленно, однако определенная положительная динамика присутствует. К тому же, температура тела стабильно находится на хорошем показателе – 36-37 градусов. Родные и близкие Бабкиной, а также поклонники терпеливо ждут её полного выздоровления. Об этом пишет издание “СтарХит”.