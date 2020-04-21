Названы возможные сроки открытия европейских границ

21.04.2020, 18:53, Новости дня

Власти европейских государств уже постепенно смягчают условия карантина и могут открыть границы к середине лета, пишут СМИ.

Власти европейских государств постепенно уже смягчают условия карантина. Так, в Австрии уже возобновили работу тысячи магазинов, через две недели планируется открытие торговых центров и парикмахерских, а через месяц – кафе и ресторанов. Аналогичные меры принимают и другие страны: Германия, Испания и Италия, пишет ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии.

Согласно рекомендациям Еврокомиссии, вслед за этим – по мере улучшения ситуации – должно последовать открытие внутренних границ Евросоюза и только после – внешних. Между каждым из этих этапов должен пройти как минимум месяц. Получается, что Европа может открыться уже в середине лета, отмечает издание.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала туристам не спешить бронировать поездки по Европе на лето 2020 года.

Ранее президент Чехии призвал оставить границы закрытыми еще на год, несмотря на убытки от стоящего на месте туризма. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин высказался за развитие внутреннего туризма после победы над коронавирусом.