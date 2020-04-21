 

«Стыдно вспоминать»: Житель Москвы рассказал, что помогло ему вылечиться от коронавируса

21.04.2020, 18:53, Разное

Один из жителей Москвы рассказал, каким образом он сумел переболеть коронавирусом нового типа Covid-19. В этом ему помогло переливание крови.
Мужчина, проживающий в Москве, рассказал, что он попал ранее в реанимацию НИИ Склифосовского, пребывая в критическом состоянии. Пациенту не помогали противовирусные лекарственные препараты и антибиотики, поэтому сотрудники учреждения приняли решение назначить ему переливание донорской крови. Как признался москвич, ему стыдно сейчас вспоминать, как в тот момент он отказался от процедуры, потому как боялся подхватить гепатит или ВИЧ. Врачи успокоили мужчину, отметив, что данную субстанцию тщательно проверяют. Пациент согласился и оказался доволен результатом. По собственному признанию, он стал «другим человеком» после проведения этой операции: у жителя российской столицы пропала температура и стало легче дышать. Ныне он чувствует себя хорошо и хочет после полного восстановления быть донором.

Прежде в Москве по предложению клинического комитета принялись применять новый способ противодействия коронавирусу – переливание плазмы. По словам медиков, в крови переболевших людей имеются антитела, способные справиться с опасной инфекцией. Донором может стать любой человек 18-55 лет без хронических недомоганий с отрицательными анализами на гепатиты В и С, а также ВИЧ. Власти города отметили, что те пациенты, которым перелили кровь выздоровевших, быстрее и без осложнений справляются с заболеванием.



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