 

Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

21.04.2020, 18:53, Новости дня

Страны Группы двадцати (G20) обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом говорилось на совещании министров сельского хозяйства G20.

Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Мы, министры сельского хозяйства G20, глубоко опечалены разрушительными человеческими потерями и страданиями, вызванными распространением COVID-19. Мы обязуемся тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», – подчеркивается в документе, принятом по итогам конференции.

Там же подчеркивается «важность работы по обеспечению непрерывного потока продовольствия, продуктов питания, а также ресурсов, необходимых для сельскохозяйственного и продуктового производства, через границы в соответствии с заявлением наших лидеров по COVID-19 от 26 марта 2020 года».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что посевная кампания в РФ идет по плану даже на фоне ситуации с коронавирусом, а в магазинах нет перебоев с продуктами.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, почему РФ станет большим островом для выживания и развития, а карантин изменит рынок импортного продовольствия в России.



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