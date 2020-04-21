У жены главы антикоррупционного бюро Украины нашли землю в Крыму

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21.04.2020, 18:48, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в своей декларации указал земельный участок в Севастополе, который принадлежит его жене.

Сытник задекларировал 160 тыс. средней ежемесячной зарплаты, 37 тыс. долларов наличных средств за 2019 год. В марте 2020 года зарплата Сытника составила 224 тыс. 495 гривен, сообщают «Украинские новости».

Зарплата Сытника за год составила 2 млн гривен.

Доходы его жены Анны не указаны, известно лишь, что она владеет земельным участком площадью 416 кв. м в Севастополе.

Ранее стало известно, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве.



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