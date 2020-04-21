Вентиляция в помещении оказалась идеальным разносчиком коронавируса – исследование

21.04.2020, 18:42, Разное

В январе 2020 года в одном из ресторанов китайского Гуанчжоу произошла вспышка COVID-19 среди посетителей пятиярусного ресторана. Расследование показало, что инфицирование девяти человек было связано с направлением потока воздуха из кондиционера. 73 посетителя ресторана, столы которых находились в стороне от потока вохдуха, остались здоровыми.

Система вентиляции может сделать неэффективным соблюдение дистанции в связи со сложным направлением потоков воздуха. Поэтому расстояние в полтора-два метра между столами в ресторане может не играть профилактической роли. В то же время, во время еды люди не могут постоянно находиться в масках.

Новая статья китайских исследователей опубликована онлайн в журнале Emerging Infectious Diseases. Их исследование иллюстрирует потенциальные угрозы повторного открытия ресторанов, указывает The New York Times.

Что произошло

24 января семья из пяти человек, покинувшая Ухань за день до того, как власти закрыли этот город, посетила ресторан в Гуанчжоу. На схеме стол этой семьи обозначен буквой А. В тот день все они чувствовали себя хорошо, но днем позже одна из них – женщина 63 лет – попала в больницу с симптомами COVID-19.

Схема расположения столов в месте вспышки заболевания. Фото: cdc.gov

В течение двух недель COVID-позитивными оказались еще девять человек, обедавших в том же зале. Пять из них не были членами семьи А, поэтому с большой долей уверенности можно заявлять, они заразились именно там.

Как сидели люди

Семья А ела в зале ресторана площадью около 140 квадратных метров. Ее стол располагался между столами семей В и С, члены которых заболели. Потоки воздуха из кондиционера, висевшего на стене около семьи С, разносились над тремя перечисленными столами, отражаясь от противоположной стены и двигаясь в обратном направлении.

В те дни распространение коронавируса вне Уханя было очень низким, что позволило врачам подробно отследить все контакты этих семей. Остальные 73 человека, которые находились в том же зале ресторана, а также восемь сотрудников заведения не заболели (они были на карантине 2 недели).

Авторы исследования считают, что эта вспышка COVID-19 связана с распространением вируса в каплях, разлетавшихся из дыхательных путей инфицированной женщины и рассеивавшихся при помощи вентиляции. То, что люди, которые сидели вне действия кондиционера, не заразились, дает ученым основание думать, что в распространении инфекции играли роль крупные капли.