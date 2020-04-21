Мнение: Тоталитарный Дайджест. 21.04.2020

21.04.2020, 18:40, Разное

Свежий "Тоталитарный Дайджест".

1. "2 гвоздики товарищу Ленину".

Завтра в тестовом режиме, по аналогии с акцией "2 гвоздики товарищу Сталину", пройдет акция "2 гвоздики товарищу Ленину". Принцип организации тот же самый, только возлагать планируют к Мавзолею.

Подробнее об акции тут http://stalinizator.ru/lenin150/, там же можно сдать деньги на гвоздики или узнать, как поучаствовать самому. Разумеется, время сейчас не самое удобное из-за коронавируса, но в любом случае, будет интересно посмотреть – сможет ли и эта акция стать традиционной.

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2. "Зулейха". Художественный вымысел под соусом правды.

О раскулачивании без истерик и мифов. Будет полезно для тех, кто изучает историю по художественным произведениям.

Читать подробнее вот здест https://burckina-new.livejournal.com/2092568.html

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3. Смоленская гражданская война.

О том, как польские истерички отмечали 10-летие гибели самолета полного русофобов под Смоленском. Само собой и в этом Россия тоже виновата и их всех убили, также как "НКВД убило поляков в Катыни".

Подробнее можно почитать вот здесь https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/17042020-smolenskaya-grazhdanskaya-voyna-polsha-otmetila-raskolom-godovshchinu-gibeli-lekha-kachinskogo/

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4. Кипрский кризис. Уроки непризнанной республики для Донбасса.

О том, как живет Республика Северного Кипра и о том, чем ее история может оказаться сходной с тем, что происходит и будет происходить на Донбассе.

Подробнее можно почитать вот здесь https://liva.com.ua/kiprskij-krizis-uroki-nepriznannoj-respubliki.html

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5. Поэзия против геноцида.

Русские поэты против геноцида русских на Донбассе. Среди них, хорошо знакомый многим по 2014-му году поэт Юрченко.

Читать подробнее здесь http://zavtra.ru/blogs/poeziya_protiv_genotcida

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6. О выдаче ополченца Егвения Щербака в Казахстан.

Возвращаясь к делу ополченца Евгения Щербака в Казахстан, где ему грозит от 6 до 9 лет за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне ополченцев.

О выдаче Щербака https://mozgovoy-center.ru/opolchenec-evgeniy-shherbak-vydan-rf-v-ka/

Некоторые подробности дела Щербака http://antimaydan.info/2020/04/filipp_venediktov_doveryaj_no_proveryaj_ili_blagimi_namereniyami.html

Русские Казахстана воспринимают выдачу Щербака как выстрел в спину https://www.politnavigator.net/ermek-tajjchibekov-vydachu-rossiejj-opolchenca-kazakhstanu-mestnye-russkie-vosprinyali-kak-vystrel-v-spinu.html

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7. Пол Пот. Черный ящик коммунизма.

Интересная лекция писателя Андрея Дмитриева о Пол Поте и красных кхмерах, приуроченная к 45-летию их прихода к власти.

Чего хотели, к чему это привело и почему полностью обанкротились во всех смыслах. Также разбираются различные мифы, которые связаны с Пол Потом.

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8. Бункер 703. Защищенный пункт управления ГШ ВС СССР.

О подготовке книги о секретных военных бункерах, в том числе по бункеру 703.

Подробнее можно прочитать вот здесь https://diana-mihailova.livejournal.com/4744507.html

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9. Москва 20 апреля 2020-го года.

Поездка по полупостой Москве, которая продолжает оставаться на самоизоляции.

Смотреть вот здесь https://leo1974.livejournal.com/143632.html

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10. Как "Правда" Ленина защищала.

О том, как сотрудники Музея Ленина уличили Солоухина (того самого, чтья родственника сейчас страдает в Лондоне вместе с остальными эмигрантами) во вранье через газету "Правда".

Читать подробнее вот здесь https://poltora-bobra.livejournal.com/1494248.html

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11. О ремилитаризации Японии.

О том, как Япония постепенно снимает с себя ограничения на милитаризацию и использование вооруженной силы за рубежом, которые были наложены на нее после второй мировой войны.

Подробнее читать вот здесь https://oper-1974.livejournal.com/1556761.html

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12. Перспективы денуклеаризации КНДР.

О перспективах реальной денуклеаризации КНДР после того, как Трамп и Ким Чен Ын провели прямые переговоры и начали переписки. С моей точки зрения, никаких перспектив денуклеаризации КНДР нет.

Скачать статью в pdf формате можно вот здесь https://dropmefiles.com/Z1DTv

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13. Режим ЧС в Белокаменке.

О том, как осуществляется фактический режим ЧС в Белокаменке (Мурманская область).

Подробнее вот здесь https://mmk.news/2020/04/blokada/

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14. "Солдаты неудачи".

О бывших солдатах и офицерах вермахта и СС, которые служили во Французском Иностранном Легионе во время войны в Индокитае.

Подробнее читать вот здесь https://oper-1974.livejournal.com/1554536.html

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15. Победители. Лица из 1944-1945 года.

Фотографии красноармейцев и краснофлотцев сделанные латвийскими фотографами в конце и после окончания Великой Отечественной Войны. Лица победителей.

Смотреть вот здесь https://rzhavin77.livejournal.com/104127.html

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Также для тех, кто знает английский, рекомендую следующие статьи (если кому не лень их перевести на русский, переводите и присылайте – выложу отдельно для всех на русском).

1. Как сеть украинских ультранационалистов проникла в правительство Канады и лоббировала военный конфликт на Украине https://thegrayzone.com/2020/03/26/canadian-conservative-party-bandera-canada/

2. Гэвин Ньюсом объявляет Калифорнию независимым государством. О противоречиях Вашингтона с руководством штата https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-09/california-declares-independence-from-trump-s-coronavirus-plans

3. Документальный фильм "Из тени" о том, как ЦРУ и Голливуд манипулируют массами с помощью пропаганды

Партия и правительство как обычно выражают благодарность за присланные ссылки и материалы.

Также заранее всех поздравляю с наступающей 150-й годовщиной со Дня Рождения Владимира Ильича Ленина.