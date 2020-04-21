Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 50 тысяч человек

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21.04.2020, 18:37, Разное

В РФ за последние сутки зарегистрировали 5642 случая заражения коронавирусом, сообщает опершаб. Общее число заболевших в стране достигло 52 763, свыше 3,8 тысяч человек уже выздоровели.

Новые случаи заражения подтверждены в 78 регионах страны. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. За день умер 51 пациент с коронавирусом, полностью выздоровели 427 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 456. Случаи инфицирования зафиксированы по всех 85 регионах. По данным Университета Джонса Хопкинса, РФ находится на десятом месте по заболеваемости коронавирусом.

Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 29433 (+3083). Среди лидеров также Московская область (+718), Петербург (+127), Нижегородская (+101) и Свердловская (+84) области. К 21 апреля в РФ провели 2,14 млн тестов на COVID-19.

Всего в столице выздоровели уже 2057 человек. В некоторых больницах инфицированным уже переливают плазму крови переболевших коронавирусом. По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в столице после этой процедуры уже выписали троих пациентов.

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Источник: Новая газета



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