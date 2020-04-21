“Может пригодиться!”: Игорь Николаев задумался о смене профессии

21.04.2020, 18:30, Разное

Популярный композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видеоролик, на котором продемонстрировал своё яркое мастерство практикующего музыканта. По мнению знаменитости, такой навык является ценным достижением в современной жизни.

Опубликованное видео является миксом двух песен: одна из них – классический хит Аллы Пугачевой “Старинные часы”, которую пела Примадонна в начале 80-х, другая же композиция – “Любовь настигнет” певицы Валерии, которая стала частью её репертуара совсем недавно. Примечательно, что пианистом-аккомпаниатором в обоих выступлениях отечественных звезд является сам Николаев, а временной “промежуток” между записями составил 38 лет. Ролик композитор сопроводил откровением, что такой полезный навык, как аккомпанемент на фортепиано, подобно езде на велосипеде, не пропадает и за долгие годы. Этот фактор мэтр отечественной поп-музыки посчитал весьма приятной для себя новостью. “Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое…” – подвел итог откровению певец.

Публикация Игоря Николаева вызвала массу лестных отзывов фолловеров, восхищенных виртуозным исполнением фортепианных партий в ролике. К слову, одна из поклонниц отметила, кроме высококлассного навыка, композитор обладает настоящим музыкальным образованием, что является большой редкостью среди звезд современного музыкального бомонда. “Браво, маэстро!” – восторженно резюмировала мнение большинства другая подписчица. За считанные часы просмотром видеоролика насладились более 40 тысяч посетителей микроблога музыканта.