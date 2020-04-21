РПЦ подтвердила смерть священника от осложнений после коронавируса
21.04.2020, 18:30, Новости дня
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер от осложнений после коронавируса, сообщили в РПЦ.
«Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», – сообщается на сайте РПЦ.
О смерти Агейкина ранее сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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