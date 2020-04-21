Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

21.04.2020, 18:30, Новости дня

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,5 млн человек, вылечились от коронавируса более 659,5 тысяч, информирует американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику.

По данным на 17.38 мск, в мире коронавирус выявлен у 2 млн 501 тыс. 156, скончались от коронавируса уже 171 тыс. 718 человек. Выздоровели от вируса 659 тыс. 589, информирует РИА «Новости».

За последние сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах.