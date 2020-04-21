Blackview распродаёт смартфоны со скидкой в 110 долларов

21.04.2020, 18:30, Разное

Компания Blackview, известная по разработке гаджетов с высокими эксплуатационными характеристиками, объявила о начале акции. Некоторые смартфоны продают со скидкой в 110 долларов США.

Бренд Blackview предоставляет возможность любителям экстремального отдыха быть на связи в любых условиях, делая аппараты с высокой степенью защиты. Смартфоны от этой компании не только выдерживают погружение в воду, грязь и пиль, но и продолжают работать в условиях повышенной температуры и устойчивых морозов. Те, кто давно хотел купить себе такое устройство, теперь получили возможность сделать это существенно дешевле. Производитель объявил о начале акции, начав продавать некоторые модели со скидкой в 110 долларов.

Первым в списке оказался девайс BV9800 Pro. Он получил термальную камеру, а также линзу с чувствительностью 48 Мп. Основой устройства стал процессор Helio P70 от MediaTek, работающий в паре с 6 Гб оперативной памяти. Объём хранилища для медиафайлов составляет 128 Гб. Ёмкость же аккумуляторной батареи является ещё одной сильной чертой “умного” телефона. Её объём достигает значения 6580 мАч. Далее следует модель BV9100, и у этого аппарата запас энергии вдвое превышает предыдущее значение. Батарея устройства имеет 13 000 мАч, а наличие 30-ваттной проводной зарядки заряжает её за 2,5 часа.

Замыкает список смартфон A80 Pro. Этот аппарат более ориентирован на тех, кто предпочитает использовать его в повседневной жизни. Он не имеет высокой защиты от физических повреждений, но благодаря сканеру лица не дает доступ к данным посторонним пользователям. Ещё одной отличительной чертой является четырёхмодульная основная камера. Фронтальная линза же имеет чувствительность 13 Мп и производится компанией Sony.