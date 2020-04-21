США почтили память жертв терактов в Шри-Ланке

21.04.2020, 18:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помрео выступил с заявлением в связи с годовщиной терактов в Шри-Ланке, имевших место год назад.

«Эти злодейские акции были направлены против храмов и гостиниц, мест, куда люди отправлялись на богослужение или для того, и чтобы вместе провести время на празднике, – говорится в документе. – Мы помним о более чем 250 жертвах этих атак, инспирированных ИГ, в том числе пять граждан США, и выражаем наши глубокие соболезнования их семьям и друзьям».

«Мы солидарны с теми, кто пережил эти теракты, и молимся за их выздоровление, – отмечается далее в заявлении Помпео. – Подобно тому, как правительство Шри-Ланки работает, чтобы покарать лиц, причастных к этим атакам, Соединенные Штаты не успокоятся до тех пор, пока люди, совершающие подобные зверства, не понесут заслуженное наказание».

«Вместе с нашими ланкийскими друзьями и партнерами мы вновь подтверждаем нашу общую приверженность борьбе с терроризмом при уважении гражданских свобод, обеспечении устойчивого развития для всех и свободе религии и убеждений, поддерживающей взаимное уважение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.