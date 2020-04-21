Курс доллара к основным иностранным валютам вырос на фоне обвала цен на нефть

21.04.2020, 18:20, Новости дня

Курс доллара США во вторник вырос по отношению к большинству ведущих валют, в то время как инвесторы обратились к безопасным активам после обвала цен на нефть в понедельник.

Фьючерсы на американскую сырую нефть впервые ушли в минус на фоне резкого падения спроса на топливо из-за пандемии коронавируса, в связи с чем возник переизбыток предложения и нехватка места в хранилищах.

Наиболее негативную динамику во вторник демонстрируют привязанные к нефти валюты, такие, как норвежская крона (минус 2,2 процента) и канадский доллар (минус 0,5 процента), а также чувствительная к глобальной экономической нестабильности шведская крона (минус 0,5 процента).

Существенно опустился и курс фунта стерлингов, в то время как инвесторы избавляются от британских активов, чтобы получить наличность и покрыть убытки от падения цен на нефть. Фунт упал на 0,7 процента до 1,2344 доллара США.

Как показал опубликованный во вторник опрос, настроения инвесторов в Германии в апреле улучшились на фоне некоторого ослабления опасений по поводу последствий пандемии коронавируса.

Это, однако, не отразилось на курсе евро, который снизился на 0,4 процента до 1,0827 доллара.

В отношении японской иены доллар снизился на 0,2 процента до 107,39.

Истекающие во вторник майские контракты на техасскую нефть West Texas Intermediate, по последним данным, торгуются по 6,3 доллара за баррель. Цена на июньские контракты снизилась до 16,58 доллара за баррель.