В Казахстане число инфицированных COVID-19 приближается к 2000

21.04.2020, 18:19, Новости дня

В Казахстане, по данным на 21 апреля, зафиксированы еще 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на оперативный штаб страны. Всего в Казахстане диагноз подтвержден у 1 949 человек, умерли – 19, выздоровели – 447.

Активнее всего инфекция распространяется в Алматы – там за сутки выявлены еще 62 заболевших. В Карагандинской области диагноз подтвердился у шести пациентов, в Туркестанской области – у пяти, в Нур-Султане, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях зарегистрировали по четыре новых случая инфицирования COVID-19. Трое больных выявлены в Восточно-Казахстанской области, по два – в городе Шымкенте и в Кызылординской области, один пациент – в Мангистауской области.

Всего в стране 1949 инфицированных COVID-19:

Алматы – 668,

Нур-Султан – 390,

Кызылординска область – 151,

Карагандинская область – 99,

город Шымкент – 92,

Акмолинская область – 82,

Атырауская область – 80,

Западно-Казахстанская область – 68,

Жамбылская область – 65,

Туркестанская область – 65,

Алматинская область – 50,

Павлодарская область – 33,

Северо-Казахстанская область – 30,

Актюбинская область – 27,

Костанайская область – 25,

Мангистауская область – 13,

Восточно-Казахстанская область – 11.

Впервые случаи инфицирования COVID-19 выявлены в Костанайской области. Четыре жителя города Житикара – двое мужчин 1968 и 1990 года рождения и две женщины 1962 и 1989 года рождения – предположительно, контактировали с инфицированными коронавирусом, сообщили власти. “По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19”, – сообщил оперативный штаб.

Накануне в Казахстане примерно 500 работников “Тенгизшевройл”, проживающие в одном из вахтовых поселков Атырауской области,​ отказались выходить на работу, боясь заразиться коронавирусной инфекцией на производстве. Волнения произошли после того, как в их поселок привезли рабочих, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Власти района намерены провести экспресс-тесты, результаты которых станут известны 22 апреля. При отрицательных тестах на COVID-19 вахтовики должны будут выйти на работу. Заработную плату за два дня им пообещали сохранить.