В Казахстане число инфицированных COVID-19 приближается к 2000
21.04.2020, 18:19, Новости дня
В Казахстане, по данным на 21 апреля, зафиксированы еще 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на оперативный штаб страны. Всего в Казахстане диагноз подтвержден у 1 949 человек, умерли – 19, выздоровели – 447.
Активнее всего инфекция распространяется в Алматы – там за сутки выявлены еще 62 заболевших. В Карагандинской области диагноз подтвердился у шести пациентов, в Туркестанской области – у пяти, в Нур-Султане, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях зарегистрировали по четыре новых случая инфицирования COVID-19. Трое больных выявлены в Восточно-Казахстанской области, по два – в городе Шымкенте и в Кызылординской области, один пациент – в Мангистауской области.
Всего в стране 1949 инфицированных COVID-19:
Алматы – 668,
Нур-Султан – 390,
Кызылординска область – 151,
Карагандинская область – 99,
город Шымкент – 92,
Акмолинская область – 82,
Атырауская область – 80,
Западно-Казахстанская область – 68,
Жамбылская область – 65,
Туркестанская область – 65,
Алматинская область – 50,
Павлодарская область – 33,
Северо-Казахстанская область – 30,
Актюбинская область – 27,
Костанайская область – 25,
Мангистауская область – 13,
Восточно-Казахстанская область – 11.
Впервые случаи инфицирования COVID-19 выявлены в Костанайской области. Четыре жителя города Житикара – двое мужчин 1968 и 1990 года рождения и две женщины 1962 и 1989 года рождения – предположительно, контактировали с инфицированными коронавирусом, сообщили власти. “По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19”, – сообщил оперативный штаб.
Накануне в Казахстане примерно 500 работников “Тенгизшевройл”, проживающие в одном из вахтовых поселков Атырауской области, отказались выходить на работу, боясь заразиться коронавирусной инфекцией на производстве. Волнения произошли после того, как в их поселок привезли рабочих, контактировавших с инфицированными COVID-19.
Власти района намерены провести экспресс-тесты, результаты которых станут известны 22 апреля. При отрицательных тестах на COVID-19 вахтовики должны будут выйти на работу. Заработную плату за два дня им пообещали сохранить.
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