ВОЗ рекомендовала властям Беларуси ввести карантин. Лукашенко сказал, что у ВОЗ “много политики”, а рекомендации проигнорировал

21.04.2020, 18:19, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список рекомендаций властям Беларуси по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты ВОЗ рекомендуют белорусам ввести карантин: сократить необязательные передвижения, отложить все массовые мероприятия и перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на эти рекомендации заявил, что в ВОЗ “всегда много политики”, а гражданам лучше доверять властям собственной страны. Власти Беларуси и сам Лукашенко ранее неоднократно заявляли, что карантин в Беларуси вводиться не будет.

“Они [ВОЗ] к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят”, – заявил Лукашенко по следам визита экспертов ВОЗ.

После ВОЗ президент Беларуси также раскритиковал некоторых родителей, который потребовали от школ обеспечить учеников масками и антисептиками. В понедельник в Беларуси возобновились очные занятия детей в школах.

“Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо”, – заявил Лукашенко на встрече с работницами предприятия “Славянка”, где производят средства защиты.

Между тем во вторник у хоккеиста из президентской хоккейной команды Дмитрия Мелешко подтвердился диагноз “коронавирусная инфекция”. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что недавних контактов с заболевшим у Лукашенко не было, поэтому на самоизоляцию президент Беларуси уходить не будет. Последний раз Мелешко играл в команде Лукашенко 11 апреля.

Ранее Лукашенко заявлял, что на ледовой площадке не может быть никаких вирусов. “Ты же не заметила, что они летают. Я тоже. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Спорт, холодильник этот, лед – антивирусное лекарство самое настоящее”, – заявлял президент.