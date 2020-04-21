 

Ужин для всей семьи: IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек

21.04.2020, 18:18, Разное

Ингредиенты для фрикаделек:

Говяжий фарш – 500 г
Свиной фарш – 250 г
Панировочные сухари – 100 г
Цельное молоко – 5 ст. л.
Одно яйцо
Одна луковица, мелко порезанная
Один зубчик чеснока, толченый или порезанный
Соль
Перец

Ингредиенты для сливочного соуса:

Сливочное масло – 40 г
Пшеничная мука – 40 г
Овощной бульон – 150 мл
Говяжий бульон – 150 мл
Жирные сливки (30%-50%) – 150 мл
Соевый соус – 2 ч. л.
Дижонская горчица – 1 ч. л.
Немного подсолнечного или оливкового масла

Способ приготовления:

1. Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и смешайте. Добавьте молоко, соль и перец.

2. Скатайте из получившегося фарша маленькие шарики. Выложите их на чистую тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа (чтобы фрикадельки не развалились во время готовки).

3. Разогрейте на сковороде на среднем огне немного масла. Обжарьте на нем фрикадельки со всех сторон.

4. Обжарив, выложите фрикадельки на противень и накройте. Поместите в духовку, предварительно разогретую до 180°C, и оставьте на полчаса.

5. Начните готовить сливочный соус. Растопите на сковороде 40 граммов сливочного масла. Добавьте пшеничную муку и размешивайте в течение двух минут. После этого добавьте овощной и говяжий бульон. Продолжайте размешивать. Добавьте жирные сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.

6. Подавайте фрикадельки с картофельным пюре или отварным картофелем.

Приятного аппетита!

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballspic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Евгения Феофилактова: «Квартиру я приобрела без чьей-либо помощи»

10.04 / Самбурская причислила Муцениеце к “разведенкам”, пиарящимся на собственных проблемах

29.03 / Монарх Таиланда с любовницами сбежал в Германию от коронавируса

21.02 / Мнение: Кто он вообще такой, Денис Коротков?

20.03 / Эксперты: пандемия коронавируса может спасти человечество

01.04 / Мнение: Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

21.04 / Ученые рассказали, как кетогенная диета влияет на мозг

17.02 / Поминальная церемония на кладбище в Аннаполисе напомнила о тех временах, когда США и Россия были самыми близкими союзниками

17.04 / Пропуск на время карантина в Москве – все подробности

10.03 / Кира Найтли нашла замену “маленькому черному платью”: 10 выходов актрисы на красную дорожку в платье невесты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска