Ужин для всей семьи: IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек

21.04.2020, 18:18, Разное

Ингредиенты для фрикаделек:

Говяжий фарш – 500 г

Свиной фарш – 250 г

Панировочные сухари – 100 г

Цельное молоко – 5 ст. л.

Одно яйцо

Одна луковица, мелко порезанная

Один зубчик чеснока, толченый или порезанный

Соль

Перец

Ингредиенты для сливочного соуса:

Сливочное масло – 40 г

Пшеничная мука – 40 г

Овощной бульон – 150 мл

Говяжий бульон – 150 мл

Жирные сливки (30%-50%) – 150 мл

Соевый соус – 2 ч. л.

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Немного подсолнечного или оливкового масла

Способ приготовления:

1. Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и смешайте. Добавьте молоко, соль и перец.

2. Скатайте из получившегося фарша маленькие шарики. Выложите их на чистую тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа (чтобы фрикадельки не развалились во время готовки).

3. Разогрейте на сковороде на среднем огне немного масла. Обжарьте на нем фрикадельки со всех сторон.

4. Обжарив, выложите фрикадельки на противень и накройте. Поместите в духовку, предварительно разогретую до 180°C, и оставьте на полчаса.

5. Начните готовить сливочный соус. Растопите на сковороде 40 граммов сливочного масла. Добавьте пшеничную муку и размешивайте в течение двух минут. После этого добавьте овощной и говяжий бульон. Продолжайте размешивать. Добавьте жирные сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.

6. Подавайте фрикадельки с картофельным пюре или отварным картофелем.

Приятного аппетита!

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballspic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020