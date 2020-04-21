Фото раздора: на Дженнифер Лопес подали в суд из-за снимка в Instagram

21.04.2020, 18:18, Разное

Не только знаменитости могут подать в суд на фотографов – например, на папарацци, которые нарушают границы их частной жизни и выкладывают фото их самих и детей в сеть. Иногда и сами авторы снимков могут оказаться оскорбленной стороной и потребовать компенсации. Именно это и произошло с фотографом из Нью-Йорка Стивом Сандсом, который обвиняет Дженнифер Лопес и ее продюсерскую компанию Nuyorican Productions в незаконном использовании его снимка. Речь идет о фото, сделанном на съемках сериала “Оттенки синего”, которое Дженнифер выложила в своем Instagram еще в июне 2017 года – не подписав автора и, как утверждает Санс, не заплатив ему.

Фото Стива Сандса из Instagram Дженнифер

В иске, который Стив Сандс направил в один из нью-йоркских судов, утверждается, что Дженнифер использовала фото для развития своего личного бренда (напомним, на певицу и актрису подписано свыше 119 миллионов человек) и набрала при помощи снимка более 600 тысяч лайков. Сам Сандс при этом никакого профита от этой публикации не получил и за причиненный ему ущерб теперь требует заплатить ему 115 тысяч долларов. Адвокат этого потерпевшего и вовсе заявляет, что “количество сердечек, которые получает фотография, помноженное на количество фолловеров звезды – это настоящий инструмент для коммерциализации публикаций”.

Представители Лопес пока никак не прокомментировали эту ситуацию, а сама она еще не удалила злополучный снимок в Instagram. Зато под ним уже начали писать комментарии, явно относящиеся к делу Сандса.

Не важно, кто прав и виноват в этой ситуации. Как будто она не может позволить себе заплатить за фото. А снимок красивый. Просто потрясающий!

– написал один из пользователей.

Дженнифер Лопес

Возможно, Дженнифер и может себе позволить заплатить Стиву, но этот иск – не первый в “копилке” претензий к актрисе. В 2019 году на нее подавало в суд агентство Splashnews за использование их снимка: речь шла об опубликованном в сториз Лопес в 2017 году фото с Алексом Родригесом, а компенсация должна была составить 150 тысяч долларов.

Кстати, Дженнифер – не первая знаменитость, которая, возможно, будет вынуждена терпеть убытки из-за снимка в соцсети. В 2018 году в схожую ситуацию попала и модель Джиджи Хадид. Правда, в случае Джиджи потерпевшей стороной оказался… папарацци, который остался недоволен тем, что она не подписала его как автора фото. Саму модель такие претензии повергли в шок:

Я понятия не имею, кто из десятков присутствовавших фотографов сделал этот снимок. Он мог бы оставить комментарий, и я бы с радостью его отметила. И это те же люди, которые блокируют фанатские аккаунты по всему миру. Ребята, на чьи аккаунты так же жаловались или даже подавали в суд, знайте: я о вас помню, и я бы обязательно помогла вам, если бы могла. А всем папарацци хочу сказать вот что: я понимаю, что все это ваша работа, и принимаю это. Но во всем есть предел.