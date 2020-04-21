США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия

21.04.2020, 18:16, Новости дня

США планируют летом провести испытания противоракеты SM-3 Block IIA, против которой возражает Россия, сообщил помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.

«Для дальнейшего снижения рисков в среднесрочный период мы планируем проведение испытаний ракеты SM-3 IIA против угрозы запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты», – сообщил Суфер, передает РИА «Новости».

Он заявил, что об испытаниях такой противоракеты ранее просил Конгресс.

«Мы проведем их, вероятно, в течение лета», – отметил Суфер.

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва обеспокоена планами Вашингтона по проведению испытаний SM-3 Block IIA. Отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA Вашингтон начинает отработку своей системы по прямому сдерживанию России.