США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия
21.04.2020, 18:16, Новости дня
США планируют летом провести испытания противоракеты SM-3 Block IIA, против которой возражает Россия, сообщил помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.
«Для дальнейшего снижения рисков в среднесрочный период мы планируем проведение испытаний ракеты SM-3 IIA против угрозы запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты», – сообщил Суфер, передает РИА «Новости».
Он заявил, что об испытаниях такой противоракеты ранее просил Конгресс.
«Мы проведем их, вероятно, в течение лета», – отметил Суфер.
Замминистра МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва обеспокоена планами Вашингтона по проведению испытаний SM-3 Block IIA. Отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA Вашингтон начинает отработку своей системы по прямому сдерживанию России.
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